उभरते खिलाड़ी : क्रिकेट में जमकर अभ्यास कर रहे एकम सिंह

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हेरिटेज सिटी एमजी रोड निवासी 10 वर्षीय एकम सिंह क्रिकेट में कॅरिअर बनाने के लिए नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। वह प्रतिदिन चार से पांच घंटे मैदान पर पसीना बहाते हैं। एकम हेरिटेज एक्सपीरियंसियल लर्निंग स्कूल में कक्षा छह के विद्यार्थी हैं। एकम के पिता डॉ. सुखदीप सिंह ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई के साथ क्रिकेट पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। वह निश्चय क्रिकेट अकादमी में नियमित अभ्यास करता है। प्रशिक्षक मंसूर अली खां के मार्गदर्शन में एकम अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को बेहतर बनाने में जुटे हैं। प्रशिक्षक के अनुसार, एकम दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल वह राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं। नियमित अभ्यास और मेहनत के जरिए वह अपने खेल में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।