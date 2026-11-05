Gurugram News: सेक्टर-55 के निवासियों ने सीएम को दिया धन्यवाद

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गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर-55 की समस्याओं पर अधिकारियों को आदेश दिए। सेक्टर-55 की सोसाइटियों के लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। बुधवार को सत्यपाल कांबोज ने मलबा डंपिंग, कूड़ा और ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके आदेश के बाद इलाके में समाधान की उम्मीद जगी है। पार्थ सोसाइटी की पूजा घई, सिटी अपार्टमेंट से अजय सिन्हा समेत सिद्धि विनायक, प्रगति, वास्तु, ओएसिस सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार की बैठक में हिस्सा लिया। संवाद