Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Residents of Sector-55 thanked the CM

Gurugram News: सेक्टर-55 के निवासियों ने सीएम को दिया धन्यवाद

Thu, 05 Nov 2026 08:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:00 PM IST
विज्ञापन
Residents of Sector-55 thanked the CM
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर-55 की समस्याओं पर अधिकारियों को आदेश दिए। सेक्टर-55 की सोसाइटियों के लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। बुधवार को सत्यपाल कांबोज ने मलबा डंपिंग, कूड़ा और ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके आदेश के बाद इलाके में समाधान की उम्मीद जगी है। पार्थ सोसाइटी की पूजा घई, सिटी अपार्टमेंट से अजय सिन्हा समेत सिद्धि विनायक, प्रगति, वास्तु, ओएसिस सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार की बैठक में हिस्सा लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed