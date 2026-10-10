Gurugram News: फुटओवर ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शिकोहपुर और रामपुरा के बीच बने फुटओवर ब्रिज की टूटी टाइल्स को ठीक करने का काम शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से इस फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया था लेकिन कुछ ही समय में टाइल्स टूटने लगी, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।स्थानीय लोगों के अनुसार, फुटओवर ब्रिज की टाइल्स टूटने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही थी। टूटी टाइल्स के कारण लोगों के फिसलने और चोट लगने का भी खतरा बना हुआ था। लोगों ने इस समस्या को जल्द ठीक कराने की मांग की थी। अमर उजाला ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद एनएचएआई की ओर से फुटओवर ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने अगले ही दिन टाइल्स को ठीक कराने का काम शुरू करा दिया।लोगों का कहना है कि फुटओवर ब्रिज का निर्माण हाल ही में कराया गया था, लेकिन टाइल्स टूटने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे। लोगों ने आशंका जताई कि खराब निर्माण सामग्री के कारण टाइल्स जल्दी टूट गई। अब मरम्मत का काम शुरू होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टाइल्स को इस तरह ठीक किया जाना चाहिए, जिससे वे दोबारा जल्दी न टूटें और लोगों को सुरक्षित आने-जाने में परेशानी न हो।