Gurugram News: खराब सड़कों से मिलेगी राहत, गड्ढे भरेंगे, चलेगा पेचवर्क अभियान

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर की सड़कों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में नगर निगम गुरुग्राम ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। शुक्रवार को मेयर राजरानी मल्होत्रा ने रोड रिपेयरिंग (पेचवर्क) के दो वर्ष के कार्य का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां-जहां सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है, वहां पेचवर्क का कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शहर की सड़कों की स्थिति में सुधार लाना और नागरिकों को आवागमन के दौरान बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।नियमित रूप से सड़क मरम्मत कार्य होने से गड्ढों एवं क्षतिग्रस्त हिस्सों को समय पर दुरुस्त किया जा सकेगा तथा सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए आवागमन को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा। रोड रिपेयरिंग अभियान के तहत 6 गाड़ियां प्रतिदिन शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होंगी। ये गाड़ियां आवश्यकता के अनुसार चिन्हित स्थानों पर पहुंचकर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों का पेचवर्क करेंगी। इस व्यवस्था से सड़क मरम्मत कार्य को अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार मरम्मत कार्य होने से नागरिकों को खराब सड़कों से होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। दो वर्ष के रोड रिपेयरिंग कार्य के माध्यम से सड़क मरम्मत को निरंतरता मिलेगी। शहर में जहां भी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता होगी, वहां प्राथमिकता के आधार पर पेचवर्क कराया जाएगा। नगर निगम का प्रयास रहेगा कि जनसुविधा से जुड़े सड़क मरम्मत कार्यों को गति दी जाए और आवश्यक स्थानों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।