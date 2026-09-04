Gurugram News: साइकोलॉजी छात्रों को पीजीआईएमएस में मिलेगी क्लीनिकल ट्रेनिंग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:00 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:00 PM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने अकादमिक सहयोग और क्लीनिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए यूएचएसआर के साथ एमओयू किया है। कुलगुरु डॉ. संजय कौशिक की पहल पर हुए समझौते के तहत साइकोलॉजी विभाग के विद्यार्थियों को पीजीआईएमएस में क्लीनिकल ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा। विद्यार्थी सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बच्चों से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और नशे से संबंधित मामलों को व्यावहारिक रूप से समझ सकेंगे। कुलगुरु ने कहा कि इससे विद्यार्थियों का व्यावहारिक अनुभव और रोजगार की संभावनाएं मजबूत होंगी। पीजीआईएमएस के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने इसे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। डीन प्रो. गायत्री रैना आर्य ने बताया कि भविष्य में संयुक्त शोध परियोजनाएं और सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। संवाद
विज्ञापन