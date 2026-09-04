Gurugram News: फॉर्म-6 भरने के लिए निजी स्कूलों को मिला एक और मौका

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों को फॉर्म-6 भरने का एक और मौका मिला है। निजी स्कूलों की एसोसिएशन के अनुरोध पर शिक्षा विभाग ने पोर्टल दो सितंबर से नौ सितंबर तक दोबारा खोलने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मान्यता प्राप्त निजी स्कूल फीस संबंधी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे।विभाग के अनुसार फॉर्म-6 भरने से पहले स्कूलों को पोर्टल पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा। एमआईएस पोर्टल के यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकेगा। यूजरनेम या पासवर्ड में परेशानी होने पर उसे एमआईएस पोर्टल के माध्यम से रीसेट किया जा सकता है। स्कूलों को मुखिया का नाम, फोन नंबर, आधिकारिक ई-मेल आईडी, पिन कोड, प्रबंधन समिति या ट्रस्ट की जानकारी और मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी।मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल-फॉर्म-6 में छात्रों से ली जाने वाली फीस का पूरा विवरण देना होगा। इसमें पंजीकरण के समय एक बार ली जाने वाली फीस, नए प्रवेश तथा पहली, छठी, नौवीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के समय देय फीस और बोर्ड परीक्षा शुल्क शामिल होगा। सामान्य सुविधाओं के लिए ली जाने वाली फीस का विवरण भी देना होगा। विभाग ने स्कूलों को सभी अनिवार्य और अन्य शुल्क सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अंतिम तिथि के बाद फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं किया जा सकेगा।