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कार्यक्रम में सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। इस मौके पर इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क नेत्र जांच शिविर और होम्योपैथी शिविर भी लगाया गया। इस मौके पर श्री गुरु सिंह सभा ट्रस्ट की ओर से जगविंदर सिंह भाटिया, महासचिव जसवंत सिंह, जसविंदर सिंह कोहली और परमजीत सिंह मौजूद रहे। ब्यूरोफर्रुखनगर में मनाया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्वफर्रुखनगर। श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व रविवार को राजीव चौक स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नौ बजे सुखमनी साहिब के पाठ से हुई। इसके बाद सुबह 11:30 बजे तक पाठ और कीर्तन का आयोजन किया गया। संवाद