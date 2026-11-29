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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ऊषा प्रियदर्शी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएं अब केवल विकास की भागीदार नहीं, बल्कि देश के विकास की दिशा तय करने वाली शक्ति बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण को राष्ट्र निर्माण का संकल्प बनाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका प्रमुख उदाहरण है।ऊषा प्रियदर्शी ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा करीब 27 वर्षों तक लंबित रहा। वर्ष 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था। वर्ष 2010 में राज्यसभा से पारित होने के बावजूद यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। वर्ष 2023 में संसद के दोनों सदनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना।ऊषा प्रियदर्शी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है। मिशन शक्ति और वन स्टॉप सेंटर के जरिए संकट में फंसी महिलाओं को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।