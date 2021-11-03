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Gurugram News: कैरम बोर्ड स्पर्धा में प्राची प्रथम

Mon, 31 Aug 2026 12:25 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:25 AM IST
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Prachi takes first place in the carrom board competition.
पटौदी। राजकीय महाविद्यालय पटौदी में शनिवार को मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अनुपमा यादव के निर्देशानुसार खेल दिवस मनाया गया। कैरम बोर्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर बीए प्रथम वर्ष की छात्रा प्राची, द्वितीय स्थान पर बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा अनुष्का तथा तृतीय स्थान पर बीए प्रथम वर्ष की छात्रा आशा रहीं। इस अवसर पर भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो. शुभम मिश्रा ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सच्ची मेहनत ओर अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। इस अवसर पर प्रो. यमन कुमार, प्रो. हर्षित गोयल, प्रो. सोनू कुमारी, अनुज, भंवर सिंह, परमजीत कौर समेत अन्य मौजूद रहे। संवाद
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