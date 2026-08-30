Gurugram News: जिला बेसबॉल स्पर्धा में सीडी स्कूल विजेता

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। दो दिवसीय जूनियर जिला बेसबॉल चैंपियनशिप का रविवार को समापन हो गया। बालक वर्ग में सीडी स्कूल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, सेक्टर-43 की टीम दूसरे स्थान पर रही। रोटरी पब्लिक स्कूल और जीएवी स्कूल की टीम ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया।बालिका वर्ग में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, सेक्टर-43 की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। रोटरी पब्लिक स्कूल की टीम दूसरे और सीडी क्लब की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतर खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए पूरा जोर लगाया।जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन गुरुग्राम जिला टीम के लिए किया जाएगा। यह टीम पांच और छह सितंबर को गन्नौर, सोनीपत में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बेसबॉल चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सचिव संदीप, कोच प्रकाश, कोच मनीष, पीई रोहित, प्रभात और रिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।