Gurugram News: कबड्डी प्रतियोगिता में रिहाणा चैंपियन
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:26 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:26 AM IST
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फर्रुखनगर। गांव सुल्तानपुर में बाबा जाहरवीर गोगा जी मंदिर समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय वार्षिकोत्सव के तहत कबड्डी प्रतियोगिता हुई। फाइनल में बल्लूराम स्टेडियम रिहाणा की टीम चैंपियन बनी। वहीं हरियाणा स्टीलर्स की टीम उप-विजेता रही। विजेता को 51 हजार, उप-विजेता को 41 हजार और तीसरे-चौथे स्थान पर रही निजामपुर दिल्ली व सोनीपत की टीमों को 11-11 हजार रुपये व ट्रॉफी दी गई। प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया। संवाद
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