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नोएडा। सेक्टर-10 में 11 केवी इंसुलेटेड कार्य के चलते शनिवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम की ओर से सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान छह फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में सी-198 से सी-248 और सी-267 से सी-309 तक के इलाके शामिल हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को आठ घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो