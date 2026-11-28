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डीसीपी यातायात के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। इसके तहत सेक्टर-50, निठारी गांव, सेक्टर-39 और कस्बा हल्द्वानी मार्ग पर एलईडी प्रचार वाहन से जागरूकता फैलाई गई। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की जानकारी दी गई। उन्हें यातायात नियमों का पालन करने और दुर्घटनाओं से बचने के प्रति जागरूक किया गया।

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नोएडा (संवाद)। सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस ने शनिवार को शहर में जागरूकता अभियान चलाया। अलग-अलग स्थानों पर एलईडी प्रचार वाहन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के साथ आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के तरीके बताए गए।