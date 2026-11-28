Gurugram News: जिले में 2 दिसंबर को होगा सम्मेलन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:43 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:43 PM IST
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गुरुग्राम। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से ले मेरिडियन में दो दिसंबर को नारेडको नेक्स्टजेन लीडरशिप सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश, डेटा सेंटर और रीट के माध्यम से पूंजी जुटाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी और अध्यक्ष प्रवीण जैन ने नए अवसरों पर जोर दिया। संवाद
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