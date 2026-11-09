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Gurugram News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कूड़े में आग से प्रदूषण बढ़ा

Mon, 09 Nov 2026 06:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:49 PM IST
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Pollution increased due to a fire in trash on the Delhi-Jaipur highway
मानेसर। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पचगांव और बिनौला के बीच सर्विस रोड किनारे जमा कूड़ा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसमें आग लगने से धुआं फैलता है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ग्रेप-3 की पाबंदियों के बावजूद कूड़े में आग लगने की घटनाएं प्रदूषण कम करने के प्रयासों पर असर डाल रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। निवासी राजेश और कृष्ण कुमार ने बताया कि पचगांव-बिनौला के पास काफी समय से कूड़ा जमा है। इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है और आवारा पशु भी इसमें भोजन तलाशते हैं। मानेसर क्षेत्र में पहले से ही प्रदूषण की समस्या है, ऐसे में कूड़े में आग लगने से हालात और खराब हो रहे हैं। संवाद
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