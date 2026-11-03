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Gurugram News: प्रदूषण से बढ़ी आंखों और अस्थमा के मरीजों की परेशानी

Tue, 03 Nov 2026 07:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:03 PM IST
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Pollution exacerbates problems for patients with eye conditions and asthma
गुरुग्राम। दिवाली से पहले धूल-धुआं और बढ़ते प्रदूषण से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आंखों में एलर्जी, जलन, लालिमा और खुजली हो रही है। अस्थमा और सांस के रोगियों को भी दिक्कतें होने लगी हैं। नागरिक अस्पताल की नेत्र ओपीडी में रोजाना करीब 150 मरीज आ रहे हैं। इनमें पांच से आठ मरीज प्रदूषण से आंखों की परेशानी झेल रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, हवा के सूक्ष्म कण आंखों में जलन व एलर्जी पैदा करते हैं। नागरिक अस्पताल के नेत्र रोग विभाग की डॉ नूपुर ने अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी। उन्होंने धूप के चश्मे या पारदर्शी गॉगल्स पहनने को कहा। आंखों को रगड़ने से बचें, घर लौटने पर चेहरा धोएं और पर्याप्त पानी पिएं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग करें और समस्या बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। संवाद
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