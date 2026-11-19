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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। घाटा गांव के पास झुग्गी में रहने वाले परिवारों के वालों के बच्चों को धर्मांतरण के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी परबीन को सेक्टर-56 थाने की पुलिस पैशन मूवमेंट इंटरनेशनल (पीएमआई) एनजीओ में निशानदेही के लिए लेकर गई है। पूछताछ के दौरान आरोपी से कुछ अहम जानकारी सामने आई है। मामले में अन्य लोगाें के गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। पुलिस द्वारा आरोपी से एनजीओ के लिए आने वाली फंडिंग के बारे में जानकारी ली जा रही है। वहीं, यह भी पता किया जा रहा है कि घाटा गांव के पास झुग्गियों के अलावा गुरुग्राम में अन्य किसी स्थान पर इस तरह की गतिविधियां आयोजित तो नहीं हो रहीं थीं।परबीन से पूछताछ में सामने आया कि उसका साला पीटर मलाकर दिल्ली में पैशन मूवमेंट इंटरनेशनल (पीएमआई) एनजीओ चलाता है। पुलिस के अनुसार पीएमआई एनजीओ दिल्ली से पंजीकृत है। ऐसे में नियमानुसार गुरुग्राम या हरियाणा के अन्य किसी जिले में एनजीओ द्वारा कक्षाएं लगाकर संबंधित धर्म का प्रचार-प्रसार या धर्मांतरण नहीं कराया जा सका। संबंधित धर्म की पढ़ाई कराने संबंधी कक्षाएं लगाने के लिए नियमानुसार अनुमति की आवश्यकता है। अगर बिना अनुमति कक्षाएं लगाकर धर्म का प्रचार-प्रसार किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। सेक्टर-56 थाने की पुलिस पीटर मलाकर की गिरफ्तारी के लिए जानकारी हासिल कर रही है, ताकि संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा सके।आरोपी परबीन से पूछताछ में कुछ अहम जानकारी पता चली है। ऐसे में आरोपी को निशानदेही के लिए उसके बताए स्थानों पर लेकर गए हैं। आरोपी से पूछताछ में जिन लोगों के नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- सुखपाल, प्रभारी, सेक्टर-56 थाना