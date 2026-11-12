Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Police held a meeting with the RWA on crime prevention.

Gurugram News: पुलिस ने आरडब्ल्यूए के साथ अपराध रोकने पर की बैठक

Thu, 12 Nov 2026 07:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:08 PM IST
विज्ञापन
Police held a meeting with the RWA on crime prevention.
गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने बृहस्पतिवार को पुलिस-जनता समन्वय बैठक में सेक्टर-17ए, 17बी, 17सी और सेक्टर-18 के आरडब्ल्यूए सदस्यों के साथ अपराध रोकने पर चर्चा की। साथ ही किरायेदारों के सत्यापन और अपराधियों की पहचान जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। साइबर अपराधों और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस ने वाहन चोरी और अन्य अपराधों की सूचना तुरंत देने को कहा। इससे अपराधियों को पकड़ने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में आसानी होगी। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया गया। इससे आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण में सहायता मिले। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed