Gurugram News: पुलिस ने आरडब्ल्यूए के साथ अपराध रोकने पर की बैठक

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गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने बृहस्पतिवार को पुलिस-जनता समन्वय बैठक में सेक्टर-17ए, 17बी, 17सी और सेक्टर-18 के आरडब्ल्यूए सदस्यों के साथ अपराध रोकने पर चर्चा की। साथ ही किरायेदारों के सत्यापन और अपराधियों की पहचान जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। साइबर अपराधों और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस ने वाहन चोरी और अन्य अपराधों की सूचना तुरंत देने को कहा। इससे अपराधियों को पकड़ने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में आसानी होगी। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया गया। इससे आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण में सहायता मिले। ब्यूरो