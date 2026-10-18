फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Poison begins to permeate the city's air; AQI reaches 212.

Gurugram News: शहर की हवा में घुलने लगा जहर, एक्यूआई 212 पहुंचा

Sun, 18 Oct 2026 07:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:14 PM IST
विज्ञापन
Poison begins to permeate the city's air; AQI reaches 212.
मानेसर में खेतों से निकलता धूआं। संवाद
मानेसर। शहर की हवा में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। इससे सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जर्जर सड़कों से उड़ने वाली धूल, कूड़े में आग लगाने और खेतों में फसल के अवशेष जलाने से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। निर्माणाधीन साइटों पर भी प्रदूषण नियमों की अनदेखी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को मानेसर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 212 दर्ज किया गया। गुरुग्राम का एक्यूआई 159 और सेक्टर-51 का एक्यूआई 215 रहा। शनिवार को मानेसर का एक्यूआई 181 था, जिसमें एक दिन में 31 अंकों की वृद्धि हुई। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय है, खासकर सांस के मरीजों के लिए। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम मानेसर के आयुक्त प्रदीप सिंह ने बताया कि आग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी। अवैध गतिविधि करते हुए पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed