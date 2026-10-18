Gurugram News: शहर की हवा में घुलने लगा जहर, एक्यूआई 212 पहुंचा

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मानेसर। शहर की हवा में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। इससे सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जर्जर सड़कों से उड़ने वाली धूल, कूड़े में आग लगाने और खेतों में फसल के अवशेष जलाने से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। निर्माणाधीन साइटों पर भी प्रदूषण नियमों की अनदेखी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को मानेसर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 212 दर्ज किया गया। गुरुग्राम का एक्यूआई 159 और सेक्टर-51 का एक्यूआई 215 रहा। शनिवार को मानेसर का एक्यूआई 181 था, जिसमें एक दिन में 31 अंकों की वृद्धि हुई। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय है, खासकर सांस के मरीजों के लिए। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम मानेसर के आयुक्त प्रदीप सिंह ने बताया कि आग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी। अवैध गतिविधि करते हुए पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद