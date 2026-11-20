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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिले में शनिवार को शाम 5 बजे भारतेंदु नाट्य अकादमी और गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की ओर से आनंदमठ पर आधारित नाटक का मंचन किया जाएगा। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह-1 में होगा। इसके जरिये दर्शकों को भारतीय इतिहास, राष्ट्रभावना, सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक विरासत के महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। युवाओं और विद्यार्थियों को भारतीय साहित्य और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों को समझने तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा।