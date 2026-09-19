24 मीटर सड़कों के लिए अंत तक आएगी योजना : राव नरबीर सिंह

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। मास्टर प्लान 2031 के तहत विकसित आवासीय परियोजनाओं में 24 मीटर चौड़ी सड़क की कनेक्टिविटी न होने से परेशान हजारों परिवारों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने शनिवार को सेक्टर-49 में गोदरेज प्रॉपर्टीज द्वारा निर्मित 24 मीटर चौड़ी सरकारी सड़क का उद्घाटन किया, जो इस क्षेत्र को सीधे सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) से जोड़ती है। अब तक यहां के निवासियों को बिल्डर द्वारा किराये पर लिए गए रास्तों या पुराने कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, क्योंकि पिछली सरकारों ने मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया था, जबकि आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी पहले ही दे दी गई थी।इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों के साथ दो बार महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। मंत्री राव नरबीर सिंह ने जनता को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार इस महीने के अंत तक एक व्यापक नीतिगत योजना के जरिए इसका एक स्थायी और ठोस समाधान लेकर आ रही है। इस नई सड़क के खुलने से न केवल आम जनता का आवागमन सुगम होगा, बल्कि गुरुग्राम के अन्य प्रभावित सेक्टरों में भी इसी तर्ज पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की राह आसान होगी।पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी की अपीलराव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम को एनसीआर का प्रमुख जिला बताते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं चला रही है, पर जनता की सहभागिता जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान किया। राव ने कहा कि खुशी के अवसर पर कम से कम एक पौधा लगाएं और पांच वर्षों तक उसकी देखभाल करें। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की मजबूत नींव बनेगा।