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Gurugram News: स्नातक की खाली सीटों के लिए आज होगी फिजिकल काउंसलिंग

Fri, 28 Aug 2026 11:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:12 PM IST
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Physical counseling for vacant undergraduate seats will be held today.
उच्चतर शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित शेड्यूल
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले के सरकारी, एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) कक्षाओं की खाली सीटों को भरने के लिए 29 अगस्त को फिजिकल काउंसलिंग होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पीजी कक्षाओं में दाखिले के लिए संशोधित शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को दाखिले का एक और मौका दिया जा रहा है।

29 अगस्त को कॉलेजों में खाली सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसी दिन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल भी दोबारा खोला जाएगा। विद्यार्थी पोर्टल पर नया पंजीकरण करने के साथ अपनी जानकारी में जरूरी बदलाव भी कर सकेंगे। इससे उन विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा, जो पहले दाखिला नहीं ले पाए या किसी कारण से तय समय पर फीस जमा नहीं कर सके।
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विभाग के अनुसार 30 अगस्त से 5 सितंबर तक खाली सीटों पर फिजिकल काउंसलिंग जारी रहेगी। इस दौरान दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों से 100 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद भी सीटें खाली रहने पर 6 से 12 सितंबर तक एक और काउंसलिंग चरण होगा। इस अवधि में 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
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