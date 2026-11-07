Gurugram News: दिवाली पर शुभ मुहूर्त में करें पूजा

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गुरुग्राम। दिवाली पर सुख-समृद्धि हेतु लक्ष्मी-गणेश मूर्तियों और पूजा सामग्री की खरीदारी शुरू हो गई है। घंटेश्वर मंदिर के पुजारी सुभाष ने दुकानों में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक और शाम 5:30 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। उत्तर-पूर्व दिशा में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। शाम को दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना करें। संवाद