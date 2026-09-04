Gurugram News: टोल फ्री होने पर लोगों ने मनाई खुशी

विज्ञापन



-जेवर के लोग 14 सालों से लगातार कर रहे थे मांग, अब लोगों को आधार कार्ड दिखाकर मिलेगी छूट



-- -- -

यमुना सिटी। जेवर के स्थानीय निवासियों के लिए टोल फ्री होने पर लोगों ने शुक्रवार को ढ़ोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई। इस दौरान लोगों ने क्षेत्रीय विधायक धीरेंद्र सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। स्थानीय लोग पिछले लगभग 14 सालों से लगातार जेवर के लोेगों को टोल से छूट देने की मांग कर रहे थे। बीते दिनों जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने प्राधिकरण और टोल अधिकारियों के साथ बैठकर क्षेत्रीय लोगों की इस समस्या को रखा था। जिसके बाद अब 17 सितंबर से लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के तेजी से हो रहे विकास के बीच स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ब्यूरो



फोटो...