Gurugram News: पैदल पारपथ और एफओबी की कराई जाएगी मरम्मत

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। एनएचएआई दिल्ली के धौला कुआं से गुरुग्राम के खेड़कीदौला तक दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर बने तीन भूमिगत पैदल पारपथ और करीब 16 फुटओवर ब्रिज (एफओबी) की मरम्मत कराएगी। सुधार कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से जल्द ही टेंडर जारी करने की योजना है। कई एफओबी और भूमिगत पैदल पारपथ काफी पुराने हो चुके हैं और उनमें मरम्मत कराने की दरकार है।दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर धौला कुआं से खेड़कीदौला तक का हिस्सा दिल्ली व गुरुग्राम को जोड़ने वाली मुख्य लाइफलाइन है। जहां रोजाना लाखों वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही होती है। हाईवे के एक ओर से दूसरी ओर जाने वाले पैदल राहगीरों के लिए यह एफओबी व पैदल पारपथ बनाए गए हैं। इनमें से कई एफओबी व पैदल पारपथ की हालत खराब है। इस कारण कई लोग इन भूमिगत पैदल पारपथ से न जाकर हाईवे की मुख्य लेन को पार करते हुए निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है।भूमिगत पैदल पारपथ (सबवे) और एफओबी की मरम्मत का काम कराया जाएगा। जल्द ही टेंडर संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। एनएचएआई की टीम इन सबवे और एफओबी का निरीक्षण भी कर रही है।