गुरुग्राम: वाटिका प्रोफेशनल टावर की नौवीं मंजिल पर बने कार्यालय में लगी आग, दमकलकर्मियों ने पाया काबू

गुरुग्राम के सेक्टर-66 स्थित वाटिका प्रोफेशनल टावर की नौवीं मंजिल पर बने कार्यालय में 13 सितंबर (रविवार) की रात करीब 10 बजे आग लग गई। आग लगने से कार्यालय में रखी कुर्सियां, फर्नीचर सहित अन्य सामान जल गया। सूचना मिलते ही सेक्टर-29 फायर स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायरकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

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आग लगने की घटना के समय दफ्तर बंद था। जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार्यालय में रखा कीमती फर्नीचर व दस्तावेज पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे अन्य मंजिलों पर फैलने से रोका। इमारत की नौवीं मंजिल पर लगी आग कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी।बता दें कि वाटिका प्रोफेशनल टावर एक कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसमें विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के कई प्राइवेट कार्यालय संचालित होते हैं। आग नौवीं मंजिल पर स्थित एक कार्यालय में लगी थी। आग से कार्यालय के अंदर रखा फर्नीचर, कुर्सियां और अन्य सामान जल गया। फायरकर्मियों की तत्परता से आग को आसपास के अन्य कार्यालयों तक फैलने से रोक लिया गया।शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गनीमत रही कि इमारत में कर्मचारी मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहे हैं और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है।