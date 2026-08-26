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Gurugram News: पोर्टल की खामियों के विरोध में पटवारी-कानूनगो का धरना जारी

Wed, 26 Aug 2026 05:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:41 PM IST
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Patwaris and Kanungos continue sit-in protest against portal glitches.
एसोसिएशन ने समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। राजस्व विभाग के नए पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही तकनीकी दिक्कतों के विरोध में दी रेवेन्यु पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का धरना बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा। एसोसिएशन ने समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
पटेल नगर स्थित पटवार घर के गेट पर ताला बंद रहा और लोगों के कार्य नहीं हुए। धरना दे रहे पटावारियों का कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री तो शुरू कर दी लेकिन उसकी खामी के लिए पटवारी जिम्मेवार होगा। पहले सब कुछ ठीक होने के बाद इसे शुरू किया जाना चाहिए था। राजस्व के हर काम के लिए जिम्मेवारी पटवारी की होगी तो उनको भी सुनना चाहिए था।
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एसोसिएशन के जिला प्रधान सतपाल यादव ने बताया कि जमाबंदी और इंतकाल के लिए लागू किए गए नए पोर्टल में पिछले चार महीनों से रिकॉर्ड में अनियमितताएं और तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। इससे राजस्व कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड संबंधी काम के लिए लोगों को बार-बार तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे पटवारियों और आमजन के बीच विवाद की स्थिति भी बन रही है। उन्होंने बताया कि पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त आईटी स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ई-गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए कर्मचारियों को आवश्यक टैब उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
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