फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Path blocked due to illegal encroachment by strongmen; woman has been seeking justice for 3 years

Gurugram News: दबंगों के अवैध कब्जे से बंद हुआ रास्ता, न्याय के लिए 3 साल से भटक रही महिला

Mon, 02 Nov 2026 07:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:48 PM IST
विज्ञापन
Path blocked due to illegal encroachment by strongmen; woman has been seeking justice for 3 years
एसडीएम ने बिजली, पानी, परिवार पहचान पत्र और पेंशन से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की
विज्ञापन

नंबर गेम - 10 शिकायतों पर हुई सुनवाई

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सरकार के निर्देश पर आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम हितेंद्र कुमार ने आमजन की समस्याओं की सुनवाई की। इस शिविर में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही त्वरित निपटारा कर दिया गया। शिविर के दौरान दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे और घर का रास्ता बंद करने जैसी गंभीर शिकायतें भी सामने आईं, जहां पीड़ित महिलाएं लंबे समय से न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। एसडीएम ने बिजली, पानी, परिवार पहचान पत्र और पेंशन से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो शिकायतें मौके पर हल नहीं हो सकीं, उनका संबंधित विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से सरल और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

------------------------
विज्ञापन

अपनी ही जमीन के लिए लगा रही चक्कर
आदर्श कॉलोनी में मेरे भाई के नाम पर पट्टे पर जमीन है। जिस पर परिवार के अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। अपनी जमीन के हिस्से के लिए मैं तीन साल से अधिकारियों का चक्कर लगा रही हूं। - किरन, मथुरा, उप्र।
विज्ञापन
विज्ञापन

दबंगों ने मेरी झुग्गी में आग लगा दी, जिसमें सभी कागजात व मोबाइल जलकर खाक हो गया। मुआवजे और नए आधार कार्ड बनवाने के मैं समाधान शिविर आई हुई हूं। - पिंकी, झुग्गी, लेजर वैली पार्क के पास

दबंगों ने स्कूल की जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब तक इसे खाली कराने के लिए समाधान शिविर में आठ बार आ चुका हूं। आदेश होता पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। - ब्रह्म प्रकाश, अकलीमुद्दीनपुर , गुरुग्राम
मेरी जमीन के पास दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है। पति बीमार है। घर से निकलने का रास्ता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही हूं। अब तक न्याय नहीं मिला है। - शशिबाला, हरसरू, गुरुग्राम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed