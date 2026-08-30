Gurugram News: एम.फार्म की खाली सीटों पर ओपन काउंसलिंग आज

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गुरुग्राम। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के औषधि विज्ञान विभाग में एम.फार्म में खाली सीटों पर दाखिले के लिए 31 अगस्त को ओपन काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग विश्वविद्यालय के सेक्टर-87 स्थित परिसर में आयोजित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थियों को सुबह 9:30 बजे तक विभाग में पहुंचकर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद आने वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के अनुसार एम.फार्म की तीन शाखाओं में कुल 11 सीटें खाली हैं। संवाद