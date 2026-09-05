Gurugram News: कार में बैठाकर मारपीट व रंगदारी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर में रंगदारी मांगने के मामले में सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को जबरन कार में बैठाया और मारपीट करने के बाद उसके खाते से 10 हजार रुपये ट्रांसफर कराए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली है।पुलिस के अनुसार, घटना 31 अगस्त को राजीव चौक के पास हुई थी। चार युवकों ने एक व्यक्ति को जबरन स्विफ्ट कार में बैठा लिया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और एटीएम पिन पूछकर खाते से 10 हजार रुपये निकलवा लिए। इसके बाद आरोपी उसे सुनसान स्थान पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने एक सितंबर को नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी में शिकायत दी। शिकायत के आधार पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस चौकी नाहरपुर रूपा की टीम ने चार सितंबर को कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हीरो होंडा चौक के पास से गिरफ्तार किया। उसकी पहचान 21 वर्षीय निखिल निवासी जोड़ाबाबास, जिला झुंझुनू, राजस्थान के रूप में हुई है।पुलिस पूछताछ में सामने आया कि निखिल ने वारदात के लिए कार किराये पर ली थी। पुलिस के अनुसार, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रुपये के लालच में घटना को अंजाम दिया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार बरामद कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों की पहचान की जा रही है। पुलिस जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।