Gurugram News: मोबाइल चोरी करके यूपीआई से रुपये निकालने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:32 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:32 PM IST
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-आरोपी से मोबाइल और 1.53 लाख रुपये नकदी बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अपराध शाखा सेक्टर-43 की पुलिस ने मोबाइल चोरी कर यूपीआई के माध्यम से बैंक खाते से रुपये निकालने के मामले में एक आरोपी को छह अक्तूबर को सेक्टर-44 से गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल और 1.53 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।
आरोपी की पहचान अभिनाश प्रताप सिंह (24) निवासी उत्तर टोला, दारोली, सिवान (बिहार) के रूप में हुई है। वह वर्तमान में गुरुग्राम के वजीराबाद में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर उसके खिलाफ गुरुग्राम में चोरी, एक्साइज एक्ट और शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में सात मामले पहले से दर्ज मिले हैं।
पुलिस के अनुसार मामले में पीड़ित ने 18 सितंबर को सेक्टर-53 थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि 17 सितंबर की रात आरडी सिटी, सेक्टर-52 स्थित उसके कमरे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल चोरी कर लिया। इसके बाद चोरी किए गए मोबाइल का इस्तेमाल कर बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से रुपये ट्रांसफर किए गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आरोपी की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि रिमांड पूरा होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अपराध शाखा सेक्टर-43 की पुलिस ने मोबाइल चोरी कर यूपीआई के माध्यम से बैंक खाते से रुपये निकालने के मामले में एक आरोपी को छह अक्तूबर को सेक्टर-44 से गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल और 1.53 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।
आरोपी की पहचान अभिनाश प्रताप सिंह (24) निवासी उत्तर टोला, दारोली, सिवान (बिहार) के रूप में हुई है। वह वर्तमान में गुरुग्राम के वजीराबाद में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर उसके खिलाफ गुरुग्राम में चोरी, एक्साइज एक्ट और शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में सात मामले पहले से दर्ज मिले हैं।
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पुलिस के अनुसार मामले में पीड़ित ने 18 सितंबर को सेक्टर-53 थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि 17 सितंबर की रात आरडी सिटी, सेक्टर-52 स्थित उसके कमरे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल चोरी कर लिया। इसके बाद चोरी किए गए मोबाइल का इस्तेमाल कर बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से रुपये ट्रांसफर किए गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आरोपी की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि रिमांड पूरा होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।