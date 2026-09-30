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Gurugram News: ओबीसी-एनसीएल अभ्यर्थी को इंटरव्यू से रोका, जांच की मांग

Wed, 30 Sep 2026 08:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:01 PM IST
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OBC-NCL candidate barred from interview; inquiry demanded.
-टीजीटी संस्कृत पद के लिए दोनों चरण पास करने के बाद दस्तावेज सत्यापन में प्रमाणपत्र की तारीख पर जताई आपत्ति
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) की भर्ती प्रक्रिया में टीजीटी संस्कृत पद की अभ्यर्थी ज्योति को दस्तावेज सत्यापन के दौरान इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया। मामला 29 सितंबर का है। ज्योति ने दस्तावेजों की दोबारा जांच कर इंटरव्यू का अवसर देने की मांग की है।

ज्योति के अनुसार उन्होंने भर्ती परीक्षा के टियर-1 और टियर-2 दोनों चरण पास किए थे। इसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनके ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र की तारीख को लेकर आपत्ति जताई गई और उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। ज्योति का कहना है कि उनके पास वर्ष 2024 और 2026 के ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र हैं। इसके अलावा 2025 और 2026 के आय प्रमाणपत्र भी हैं, जिनमें परिवार की वार्षिक आय करीब तीन लाख रुपये दर्शाई गई है। उन्होंने इंटरव्यू से एक दिन पहले शपथ-पत्र भी तैयार कराया था। ज्योति ने केवीएस और एनवीएस से ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र की तारीख से जुड़े नियम स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोबारा इंटरव्यू कराने का अनुरोध किया है।
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