Gurugram News: पीएचसी में वायरल बुखार के मरीज बढ़े
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:30 PM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:30 PM IST
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मानेसर। बदलते मौसम से क्षेत्र में वायरल बुखार, खांसी और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में जांच व इलाज पर ध्यान दिया है। मानेसर के तीनों पीएचसी में रोजाना 360 से अधिक मरीज आ रहे हैं। इनमें अधिकतर इन्हीं बीमारियों से पीड़ित थे। डॉ. तरुन चोपड़ा ने साफ-सफाई रखने और ठंडी चीजों से बचने की सलाह दी। संवाद
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