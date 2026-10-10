Gurugram News: अब तक 8,165 लोगों को थमाया नोटिस

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम एंटी लार्वा अभियान चला रहे हैं। अब तक डेंगू के 70 और मलेरिया के 5 मरीज मिले हैं। शनिवार को 59 सैंपल की जांच हुई, पर डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। एंटी लार्वा मिलने पर 8,165 घरों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 214 के तहत नोटिस दिए गए। विभाग ने 15,39,138 घरों का रैपिड फीवर मास सर्वे किया है। शनिवार को 14,352 घरों का दौरा कर 230 घरों को नोटिस दिए गए। संवाद