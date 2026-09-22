Gurugram News: लार्वा मिलने पर 227 लोगों को थमाया नोटिस

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गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों की ओर से एंटी लार्वा की जांच का अभियान जारी है। इस अभियान के तहत जिले में अब तक 4008 घरों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 214 के तहत नोटिस थमाया जा चुका है। वहीं, मंगलवार को 227 घरों में एंटी लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए गए। जिले में अब तक डेंगू के कुल 62 मरीज मिल चुके हैं। संवाद