Gurugram News: डेंगू के रोकथाम के लिए 182 लोगों को भेजे नोटिस

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा मिलने पर घरों को नोटिस थमाने का सिलसिला जारी है। सोमवार को टीमों ने 182 घरों में एंटी लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए। इसके साथ ही जिले में अब तक 2702 घरों को नोटिस दिए जा चुके हैं। इस दौरान 201 लोगों के सैंपल लेकर डेंगू की जांच की गई, लेकिन किसी भी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। जिले में अब तक डेंगू के कुल 60 मरीज मिल चुके हैं। संवाद