बाद में पता चला कि वेज बर्गर की जगह नॉन-वेज बर्गर था। शिकायतकर्ता ने उसी दिन शाम को स्विगी एप पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस गलती के बदले कंपनी ने उनकी पंसद के एक या दो तीर्थ स्थलों की यात्रा के साथ 25,000 रुपये मुआवजे की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने करीब 60 लाख रुपये के समझौते की मांग रखी।