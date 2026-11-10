Gurugram News: 4.97 करोड़ की धोखाधड़ी में जमानत नहीं

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गुरुग्राम। अदालत की ट्रेजरी में जमा जमीन अधिग्रहण मुआवजे के 4.97 करोड़ रुपये फर्जी दस्तावेजों से निकलवाने के मामले में आरोपी नरेंद्र जोनवाल को राहत नहीं मिली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनगीत कौर की अदालत ने उसकी 60 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर फर्जी दस्तावेज और बैंक खाते तैयार कराने तथा रकम बांटने में भूमिका निभाने का आरोप है। संवाद