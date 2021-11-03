Gurugram News: निपुण हरियाणा मिशन 10वें सप्ताह क्यू कार्ड जारी

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नंबर गेम- 14 से 18 सितंबर तक पाठ्यक्रम होगा पूरासंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। निपुण हरियाणा मिशन के तहत बालवाटिका-3 से कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10वें सप्ताह की शिक्षण योजना और क्यू कार्ड जारी किए गए हैं। क्यू कार्ड में निर्धारित पाठ्यक्रम 14 से 18 सितंबर तक पूरा कराया जाएगा। इस सप्ताह शिक्षकों का मुख्य ध्यान विद्यार्थियों के भाषा, गणित और अंग्रेजी के बुनियादी कौशल को मजबूत करने के साथ-साथ पिछले अध्यायों के दोहराव पर रहेगा। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे पिछले के पाठों और विषयों को पूरा कराएं। साथ ही सीखने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए विशेष रिवीजन सत्र आयोजित किए जाएंगे।बालवाटिका-3 में पाठ के साथ हावभाव, मजेदार आवाज, प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर देना और अच्छे काम पर बच्चों की सराहना करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कक्षा-एक में मौखिक भाषा विकास, बालगीत, कविता, 20 तक की संख्याओं में छूटी हुई संख्या पहचानना, आरोही-अवरोही क्रम, तुलना और जानवरों की पहचान कराई जाएगी।कक्षा-दो में शारीरिक स्वच्छता पर चर्चा, चित्रों की मदद से कहानी सुनाना और कविता बनाना समेत अन्य गतिविधियां होंगी। कक्षा-तीन में अक्षरों से बने शब्द पढ़ना, शब्दों से वाक्य बनाना और कागज मोड़कर अलग-अलग आकृतियां बनाना सिखाया जाएगा। कक्षा-चार में नकली हीरे, हवा और धूल और फन विद गेम्स जैसे पाठ शामिल हैं। कक्षा-पांच में मेरा बचपन, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा और रिवीजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।यह है लक्ष्यविद्यार्थियों के भाषा, गणित और अंग्रेजी के बुनियादी कौशल को मजबूत करने के साथ-साथ पिछले अध्यायों के दोहराव पर ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों से बच्चों की भाषा की लिखने, पढ़ने और समझ को परखा जाएगा। इसके साथ ही गणित विषय पर ध्यान फोकस किया जाएगा। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि बच्चों की समझ इससे बेहतर होगी।निपुण हरियाणा मिशन के तहत हर बार इस सप्ताह का क्यू कार्ड जारी होता है। इससे शिक्षकों भी बच्चों को पढ़ाने में आसानी होता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पहले से सीखे हुए पाठों को दोहराने के साथ भाषा, गणित और अंग्रेजी के बुनियादी कौशल को मजबूत करना है। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने का अवसर दिया जाएगा। -सुमिता रांगी, जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी