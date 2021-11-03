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Gurugram News: एनसीआर अकादमी 9 रन से जीती

Wed, 16 Sep 2026 01:19 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:19 AM IST
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NCR Academy won by 9 runs.
गुरुग्राम। आरंभ क्रिकेट अकादमी के मैदान पर मंगलवार को एनसीआर क्रिकेट अकादमी और आरंभ क्रिकेट अकादमी के बीच 25 ओवर का मैच खेला गया। इसमें एनसीआर क्रिकेट अकादमी ने आरंभ क्रिकेट अकादमी की टीम को 9 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एनसीआर अकादमी की टीम ने 23.2 ओवर में 188 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरंभ अकादमी की टीम 5 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी। एनसीआर अकादमी की ओर से मनी को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और पार्थ को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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