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महज 10 साल की उम्र में अंश ने जूडो में अपनी प्रतिभा से पहचान बनाई है। जिला और अकादमी स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर वह अब तक 10 पदक जीत चुके हैं। अब उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर पदक हासिल करना है। अंश गुड़गांव जूडो अकादमी में प्रशिक्षक महेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए वह प्रतिदिन दो से तीन घंटे तक मेहनत करते हैं। उनके पिता मनोज के अनुसार, अंश को बचपन से ही खेलों में रुचि रही है। वहीं, प्रशिक्षक महेंद्र सिंह का कहना है कि अंश नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और खेल की बारीकियां सीखने के प्रति उनकी लगन सराहनीय है।