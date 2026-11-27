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अदालत से-संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। विदेश से संचालित नितिन नेहरा और रोहित गोदारा गैंग को अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोपी मोहित उर्फ गौरव कुमार को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। सोहना अपराध शाखा ने 18 अगस्त 2026 को सूचना के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस के अनुसार, विदेश में बैठे गैंगस्टर नितिन नेहरा, पवन नेहरा और रोहित गोदारा का गिरोह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय है। गिरोह पर कारोबारियों से रंगदारी मांगने, फायरिंग करने और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल होने के आरोप हैं। पुलिस ने गिरोह में 100 से अधिक अपराधियों के शामिल होने की बात कही थी।जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी 26 वर्षीय मोहित को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप था कि वह गिरोह के सदस्यों सलीम और नरेंद्र उर्फ सोनू के संपर्क में था। उसकी निशानदेही पर गांव रायसीना के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक बंद पंप हाउस से देसी राइफल और कारतूस बरामद किए गए थे। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक पिस्तौल और कारतूस मिलने का भी दावा किया गया था।सह-आरोपियों को पहले मिल चुकी जमानत-बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी 20 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में है। पुलिस मामले में चालान पेश कर चुकी है। इसी मामले के सह-आरोपी ललित और रंजीत को भी पहले जमानत मिल चुकी है। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने मोहित को नियमित जमानत देने का आदेश दिया।