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फोटो-संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर 13 में चल रहा मित्रता क्लीनिक स्कूली बच्चों के लिए मददगार साबित हो रहा है। मानसिक और व्यवहार संबंधी परेशानियों से जूझ रहे 150 से अधिक बच्चे हर महीने अभिभावकों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। इनमें मानसिक तनाव, पढ़ाई का दबाव, नशे की लत और अन्य समस्याओं से परेशान बच्चे शामिल हैं। क्लीनिक में काउंसलिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझकर समाधान तलाशने में मदद की जाती है।केंद्र के किशोर स्वास्थ्य सलाहकार संदीप सिंह ने बताया कि कई बार बच्चे अपनी परेशानियां अभिभावकों या शिक्षकों के साथ साझा नहीं कर पाते। ऐसे में क्लीनिक में उनसे बातचीत कर समस्या की वजह जानने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को सहज माहौल देकर उनकी बात सुनी जाती है और जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है।हर महीने 50 बच्चे तनाव से परेशान-संदीप सिंह के अनुसार, हर महीने क्लीनिक पहुंचने वाले करीब 150 बच्चों में से लगभग 50 मानसिक तनाव से परेशान होते हैं। उन्हें दिनचर्या में जरूरी बदलाव करने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। वहीं, हर तीन में से एक बच्चा पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को लेकर परामर्श लेने पहुंचता है। नशे की लत से परेशान बच्चों को उपचार के साथ मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है।बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों को समझें-क्लीनिक में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की भी काउंसलिंग होती है, ताकि वे बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों को समझ सकें। यहां बातचीत के दौरान साझा की गई जानकारी और रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाते हैं। संदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सप्ताह में दो सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों की काउंसलिंग करती है। किसी बच्चे में बीमारी के लक्षण मिलने पर डॉक्टर से उपचार कराने के साथ नियमित फॉलोअप भी किया जाता है।