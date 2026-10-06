Gurugram News: नृत्य में नंदिनी, संगीत में वैदेही और रंगमंच में हर्ष प्रथम

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। रेलवे रोड स्थित द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय में प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच सहित विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के इतिहास विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुदेश यादव ने शिरकत की।नृत्य में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर नंदिनी, चंद्रशेखर और याशिका रहे। वहीं शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शीतल ने प्रथम, करिश्मा ने द्वितीय, आंचल ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं क्षेत्रीय नृत्य की कैटेगरी में दिव्या पहले, प्रियंका दूसरे और शहनाज तीसरे स्थान पर रहे।संगीत में महक, वैदेही, साक्षी क्रमश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए। रंगमंच विधा में हर्ष, वैष्णवी और गौतम ने परचम लहराया। ललित कला में प्रथम पुरस्कार विकास व पारस, दूसरा मेघा व बादल और राघव ने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया। साहित्यिक में तान्या ने प्रथम, मयंक ने द्वितीय और सिमरन ने तृतीय स्थान प्राप्त कर अपने प्रतिभा की छाप छोड़ी। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. मनीषा राणा और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ. सीमा चौधरी ने कहा कि भारतीय युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस मौके पर पद्मश्री प्रो. सुनील डबास, प्रो. मनीषा लांबा, प्रो. सुभाष, डॉ. निताशा जून, डॉ. करमवीर, डॉ. सीमा चौधरी, डॉ.गोविंद, डॉ. बीना समेत अन्य मौजूद रहे।