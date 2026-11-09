Gurugram News: दिवाली के बाद नगर निगम का सफाई अभियान तेज

विज्ञापन

गुरुग्राम। दिवाली के बाद नगर निगम ने शहर में जमा कूड़ा हटाने का सफाई अभियान तेज कर दिया है। सफाई कर्मचारी मुख्य सड़कों, गलियों और रिहायशी क्षेत्रों में कूड़ा उठा रहे हैं।दिवाली पर घरों की साफ-सफाई से सामान्य से अधिक कचरा निकला। इसमें पैकिंग सामग्री, गत्ते, प्लास्टिक और फूल-मालाएं शामिल हैं। बढ़े कचरे से सफाई व्यवस्था पर दबाव पड़ा है। कई जगहों पर कूड़े के ढेर जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। शहर के खत्तों पर भी कचरे का अंबार लगा हुआ है। निगम ने सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने के निर्देश दिए। धूल रोकने को सड़कों पर पानी का छिड़काव भी हो रहा है। निगम की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी हैं। निगम के संयुक्त आयुक्त प्रीतपाल का कहना है कि दिवाली के सभी छह जोन में अलग-अलग सफाई करने के लिए 40 से अधिक टीम उतारी गई है। जो अलग- अलग वार्ड में उनके क्षेत्रफल के हिसाब से काम कर रही है। शाम तक शहर की सड़कों से कूड़ा उठ गया था। ब्यूरो