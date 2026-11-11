Gurugram News: नगर निगम गुरुग्राम ने धूल नियंत्रण अभियान तेज किया

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए धूल नियंत्रण गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसका उद्देश्य सड़कों से धूल हटाना और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। यह अभियान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की धूल हटाने संबंधी कार्ययोजना के तहत चलाया जा रहा है।नगर निगम की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में सफाई और धूल हटाने का काम कर रही हैं। इसमें मशीनीकृत सड़क सफाई और धूल रोधी तोपों से पानी का छिड़काव शामिल है। संयुक्त आयुक्त सपना यादव ने जोन एक में चल रहे धूल हटाने के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियां निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार प्रभावी ढंग से संचालित हों। हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक रोड पर भी धूल हटाने का अभियान तेजी से जारी है। इस दौरान सड़क पर जमा धूल को हटाया जा रहा है। इन प्रयासों से सड़क की स्वच्छता बेहतर हो रही है। इससे वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल उड़ने की समस्या नियंत्रित होगी।