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Gurugram News: लिफ्ट मांगकर कर्मचारी से छीनी मोटरसाइकिल और मोबाइल

Fri, 04 Sep 2026 06:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:55 PM IST
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Motorcycle and mobile snatched from employee after asking for a lift.
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी मानेसर में देर रात लिफ्ट मांगने के बहाने एक कंपनी कर्मचारी से मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया गया। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चरखी दादरी के गांव गोकल निवासी प्रदीप कुमार ने पुलिस को बताया कि वह खरखड़ी गांव में किराये पर रहकर सेक्टर-8 स्थित निजी कंपनी में काम करता है। बुधवार शाम ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने साथी अंकित के साथ पटौदी रोड स्थित राजस्थानी होटल में खाना खाया। इसके बाद अंकित बाइक से कादीपुर चौक चला गया, जबकि प्रदीप मोटरसाइकिल से कमरे पर लौट रहा था। रात करीब 10 बजे आईसीएटी के रेलवे पुल के पास सड़क किनारे खड़े एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी। मोटरसाइकिल रोकते ही तीन अन्य युवक भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि पहले उन्होंने पते के बारे में पूछा और बातचीत के दौरान एक युवक ने जेब से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद तीनों ने प्रदीप को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए।
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