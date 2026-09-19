Gurugram News: मोबाइल चोरी करने वाला गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। मेट्रो से मोबाइल चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए आरोपी की पहचान सेंट्रल दिल्ली पहाड़गंज निवासी अमरनाथ के रूप में हुई है। शुक्रवार को मेट्रो पुलिस थाना को शिकायत मिली थी कि बृहस्पतिवार को सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से अर्जनगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान उनका मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर चोरी के चार मामले पहले से ही दर्ज है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मेट्रो स्टेशन व भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मोबाइल चोरी करने की वारदात को अंजाम देता है। संवाद
विज्ञापन