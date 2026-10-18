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Gurugram News: महापौर राजरानी मल्होत्रा ने ऑपरेशन थियेटर का किया उद्घाटन

Sun, 18 Oct 2026 05:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 05:22 PM IST
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Mayor Rajrani Malhotra inaugurated the operation theatre.
महापौर राजरानी मल्होत्रा ने आर्य वीर नेत्र चिकित्सालय में नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर एवं सभागार का
अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। महापौर राजरानी मल्होत्रा ने आर्य वीर नेत्र चिकित्सालय के प्रथम तल पर नवनिर्मित ऑपरेशन थियेटर और सभागार का उद्घाटन किया। यह पहल नेत्र चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए है। महापौर ने इसे चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे जरूरतमंद मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा। ऐसे संस्थान जनसेवा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

इस अवसर पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सुरेंद्र कुमार आर्य उपस्थित थे। ओमप्रकाश कथूरिया, योगेश मंगला और बोध राज सिकरी सहित कई गणमान्यजन भी मौजूद रहे। चिकित्सालय की इस पहल को जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का सराहनीय प्रयास बताया गया। आशा है कि चिकित्सालय भविष्य में भी जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाता रहेगा।
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