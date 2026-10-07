Gurugram News: निर्माणाधीन भवन से गिरकर राज मिस्त्री की मौत

विज्ञापन

गुरुग्राम। गढ़ी हरसरू में बुधवार सुबह निर्माणाधीन भवन की तीसरी मंजिल से गिरकर राज मिस्त्री राम अवतार की मौत हो गई। वह राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले थे और कई वर्षों से परिवार के साथ यहां रहकर काम कर रहे थे। सुबह करीब नौ बजे ईंट, रोड़ी-बजरी ऊपर ले जाने के लिए लगी ट्राली का सेटअप अचानक टूट गया। इससे संतुलन बिगड़ने पर वह नीचे गिर गए। साथी मजदूर उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-93 चौकी पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस जांच कर रही है। संवाद